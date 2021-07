Covid oggi Calabria | 32 contagi | bollettino 15 luglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Catanzaro, 15 lug. - (Adnkronos) - Sono 32 ida coronavirus in, 152021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.976 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 85. Il, inoltre, registra -53 attualmente positivi, -53 in isolamento, numero di ricoverati stabile e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2).

