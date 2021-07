Covid oggi Calabria, 32 contagi: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 32 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.976 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 85. Il bollettino, inoltre, registra -53 attualmente positivi, -53 in isolamento, numero di ricoverati stabile e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 32 ida coronavirus in, 152021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 1.976 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 85. Il, inoltre, registra -53 attualmente positivi, -53 in isolamento, numero di ricoverati stabile e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L'articolo proviene da Italia Sera.

