Covid oggi Abruzzo, 50 contagi: bollettino 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 50 (di età compresa tra 8 e 89 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 928 (-7 rispetto a ieri). 24 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 50 (di età compresa tra 8 e 89 anni) ida coronavirus in, 152021, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 928 (-7 rispetto a ieri). 24 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza ...

