Covid, news. Uk, oltre 48mila casi. Salvini su Green Pass: ne parleremo se necessario LIVE (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo picco per i casi nel Regno Unito. Il leader della Lega: "Chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente". Secondo l'ultimo report, sono 2.455 i nuovi contagi e 9 i morti; crescono di nuovo le terapie intensive (+2), con 11 ingressi in 24 ore, mentre scendono di 19 unità i posti occupati nei reparti ordinari. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose di vaccino" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo picco per inel Regno Unito. Il leader della Lega: "Chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente". Secondo l'ultimo report, sono 2.455 i nuovi contagi e 9 i morti; crescono di nuovo le terapie intensive (+2), con 11 ingressi in 24 ore, mentre scendono di 19 unità i posti occupati nei reparti ordinari. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose di vaccino"

