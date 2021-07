Covid | news Bollettino di oggi | 2 455 casi | 9 morti Tasso di positività all' 1 | 3% LIVE

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo l'ultimo report, i tamponi sono 190.922. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose di vaccino". Ipotesi obbligatorietà del Green Pass per trasporti a lunga distanza: compito della cabina di regia di inizio settimana prossima decidere in merito. A Dubai bloccati 300 studenti italiani per un focolaio, altri 15 in Grecia. L'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati, il 46% della popolazione sopra i 12 anni

Perché con la variante delta delancora in circolazione, il rischio di un aumento esponenziale dei contagi veniva dato per automatico. 'Avevamo negato il permesso a festeggiare - ha dichiarato ...Valentino Lazaro debolmente positivo al. Lo ha annunciato l' Inter in una nota, specificando che l'esterno si è sottoposto al doppio test preliminare organizzato dalla società prima del ritiro: " È già precauzionalmente in isolamento ...nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta, che si tingono di rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull'incidenza del Covid.(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Aumentano ancora i casi di coronavirus in Italia: sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.1 ...