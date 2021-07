Covid: Lombardia su 20.089 genotipizzazioni 899 casi Delta, a luglio incidenza 47% (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - La Direzione generale Welfare comunica che "al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi". Regione Lombardia, prosegue la nota, "ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi e nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta è risultata pari all'11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - La Direzione generale Welfare comunica che "al 14insono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi". Regione, prosegue la nota, "ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i tamponi positivi e nel mese di giugno la percentuale deicon varianteè risultata pari all'11%, mentre nel corrente mese diè stata riscontrata nel 47% di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). A fronte di 32.953 tam… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuo… - TV7Benevento : Covid: Lombardia su 20.089 genotipizzazioni 899 casi Delta, a luglio incidenza 47%... - marghiadnsal : Vaccini anti-Covid al via in #farmacia anche in Lombardia, a partire da fine luglio. Ecco le prime farmacie coinvol… -