Covid: Lombardia, al via azione straordinaria per vaccinare giovani a Lodi (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - L'assessorato al Welfare di Regione Lombardia con la propria Unità di crisi ha deciso di mettere in atto nella provincia di Lodi, dal 19 luglio fino all'inizio del prossimo anno scolastico, una iniziativa di vaccinazione straordinaria. "Un'azione - comunica la Direzione generale Welfare - rivolta in particolare ai cittadini dai 12 ai 29 anni, un target ritenuto particolarmente critico per le varianti in circolazione". Nella provincia di Lodi sono quasi 10.000 gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni che non si sono ancora vaccinati o prenotati, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - L'assessorato al Welfare di Regionecon la propria Unità di crisi ha deciso di mettere in atto nella provincia di, dal 19 luglio fino all'inizio del prossimo anno scolastico, una iniziativa di vaccin. "Un'- comunica la Direzione generale Welfare - rivolta in particolare ai cittadini dai 12 ai 29 anni, un target ritenuto particolarmente critico per le varianti in circol". Nella provincia disono quasi 10.000 gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni che non si sono ancora vaccinati o prenotati, ...

