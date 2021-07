Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo. (Di giovedì 15 luglio 2021) Covid, LE ultime notizie DI oggi dall’Italia E DAL mondo Covid ultime notizie oggi – Prosegue il dibattito sulla “linea dura” francese per promuovere la campagna vaccinale, mentre in Italia sono stati superate le 59 milioni di dosi somministrate qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì 15 luglio 2021, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021), LEDIE DAL– Prosegue il dibattito sulla “linea dura” francese per promuovere la campagna vaccinale, mentre in Italia sono stati superate le 59 milioni di dosi somministrate qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di, giovedì 15 luglio 2021, aggiornate in tempo reale. ?...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Carceri, la riforma è urgente Covid, contagi in risalita in Italia. Sono 2.153 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.534); 23 i morti, 1.079 i guariti. Intanto 'il governo italiano valuterà l`estensione dell'...

Coronavirus, l'Argentina supera i 100mila morti ...il quinto Paese dell'America Latina a registrare più di 100mila morti per Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Il Paese sudamericano ha registrato 614 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, ...

Coronavirus, ultime notizie: Vaccini, in Italia superati i 25 milioni di immunizzati Il Sole 24 ORE Contagi, varianti e arrivi: la Sicilia prova a blindarsi La Sicilia prova a blindarsi contro il Covid e contro le sue varianti. Qualcuno teme che, se i contagi saliranno, si tornerà in zona gialla e poi in arancione. Qualcuno spera che arrivi la zona gialla ...

Covid: in Italia 2.153 casi e 23 morti, il tasso di positività all’1% Con 210.599 tamponi, 18mila in più, ma il tasso di positività è comunque in crescita dall0 0,8% all’1% . È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 23 (erano ...

