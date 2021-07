Covid, le news. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose". LIVE (Di giovedì 15 luglio 2021) Ipotesi obbligatorietà del Green Pass per trasporti a lunga distanza: compito della cabina di regia di inizio settimana prossima decidere in merito. A Dubai bloccati 300 studenti italiani per un focolaio, altri 15 in Grecia. L'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati, il 46% della popolazione sopra i 12 anni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 luglio 2021) Ipotesi obbligatorietà del Green Pass per trasporti a lunga distanza: compito della cabina di regia di inizio settimana prossima decidere in merito. A Dubai bloccati 300 studenti italiani per un focolaio, altri 15 in Grecia. L'Italia supera la soglia dei 25 milioni di immunizzati, il 46% della popolazione sopra i 12 anni

