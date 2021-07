Covid, l’allarme di Ricciardi: “Variante Delta contagia anche chi ha fatto due dosi di vaccino” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il consigliere di Speranza ha confermato che nel 30-35% dei casi anche i completamente vaccinati potrebbero essere contagiati dalla Variante Delta del Covid. Per questo è favorevole al modello green pass alla francese anche in Italia La Variante Delta potrebbe ‘bucare’ anche il richiamo del vaccino e dunque contagiare chi si è sottoposto a vaccinazione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 luglio 2021) Il consigliere di Speranza ha confermato che nel 30-35% dei casii completamente vaccinati potrebbero essereti dalladel. Per questo è favorevole al modello green pass alla francesein Italia Lapotrebbe ‘bucare’il richiamo dele dunquere chi si è sottoposto a vaccinazione L'articolo NewNotizie.it.

