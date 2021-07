Covid, italiani bloccati all'estero in vacanza: gli ultimi sono 15 studenti veneti (Di giovedì 15 luglio 2021) Rimanere bloccati in vacanza all'estero per Covid , è quanto sta succedendo a vari studenti italiani. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono una quindicina di ragazzi veneti, in isolamento in Grecia, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Rimanereinall'per, è quanto sta succedendo a vari. Gli, in ordine di tempo,una quindicina di ragazzi, in isolamento in Grecia, ...

Advertising

SkyTG24 : Focolaio Covid a Ibiza, contagiati 8 ballerini italiani - SkyTG24 : Covid Grecia: studenti italiani in vacanza positivi, in 15 bloccati su isola Ios - MediasetTgcom24 : Covid, positivi durante la vacanza in Grecia: 15 italiani bloccati | Sospesi 177 operatori sanitari no vax a Porden… - Cielo_Gore : RT @AcmDuivel: Gli italiani 1 anno fa: 'Il Covid ha fatto anche cose buone: ci ha permesso di capire l'importanza dei legami con gli altri… - ninda1952 : RT @RaiNews: Sono in #Grecia per festeggiare la maturità #COVID19 -