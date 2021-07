Covid | italiani bloccati all' estero in vacanza | da Dubai alla Grecia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Rimanereinall'perè quanto sta succedendo in alcuni casi agliin villeggiatura. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono una quindicina di studenti veneti , in ...

SkyTG24 : Focolaio Covid a Ibiza, contagiati 8 ballerini italiani - fattoquotidiano : Covid, da Dubai a Malta centinaia di italiani in vacanza bloccati all’estero. Farnesina: “Viaggi rischiosi, conside… - RaiNews : Gli undici casi iniziali di contagio Covid sono vertiginosamente aumentati dopo i risultati del doppio tampone… - vaniacavi : RT @RizzoGiov: @SilviaTeresa14 @vaniacavi Lo dicano anche a loro - genovesergio76 : RT @Adnkronos: #Covid, 270 studenti italiani bloccati a #Dubai: 200 sono positivi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid italiani

Rimanere bloccati in vacanza all'estero perè quanto sta succedendo in alcuni casi agliin villeggiatura. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono una quindicina di studenti veneti , in isolamento in Grecia, sull'isola greca di Ios ..."Le difficoltà economiche - dice il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio pesano più della paura delnei consumi turistici degli".