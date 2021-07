Covid: impennata nuovi casi in Veneto (+318) e un decesso (Di giovedì 15 luglio 2021) Altra impennata di nuovi casi Covid - 19 in Veneto, con 318 contagi in 24 ore, che portano il totale a 427.322 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala anche un decesso, con il totale a 11. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Altradi- 19 in, con 318 contagi in 24 ore, che portano il totale a 427.322 da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala anche un, con il totale a 11.

Advertising

aphos2 : RT @ultimenotizie: L'#Austria registra un'impennata dei contagi Covid, con una triplicazione nel giro di una settimana. Sono infatti 332 i… - qn_lanazione : #Covid #Toscana 15 luglio, impennata di nuovi #contagi: 173. Quasi raddoppiati in un giorno - Profilo3Marco : RT @LaNotiziaTweet: Non c’è cura al cyberbullismo. E il Covid ha peggiorato tutto. A lanciare l’allarme è il Garante della Privacy. Boom di… - danielamarch8 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA La curva epidemiologica del #COVID19 sta crescendo di nuovo dopo mesi di declino… - SusieEmi : Ma no non c'è nessun Covid,nessuna pandemia #novax questo è per -