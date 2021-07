Covid, il rapporto Gimbe: “Casi in aumento del 61,4%, a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il report della Fondazione sottolinea il diffondersi della variante Delta e ribadisce: “rischio di malattia grave per chi non ha completato il ciclo vaccinale” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 luglio 2021) Il report della Fondazione sottolinea il diffondersi della variante Delta e ribadisce: “di malattia grave per chi non ha completato il ciclo vaccinale”

Advertising

LaStampa : Covid, il rapporto Gimbe: “Casi in aumento del 61,4%, a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino” - Agenzia_Italia : Effetto Covid sulla scuola: studenti peggiorati in matematica e italiano - montanariluca21 : RT @LaStampa: Covid, il rapporto Gimbe: “Casi in aumento del 61,4%, a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino” - GiancarloCharly : Problemi che c'erano anche prima della DAD. Ho un dubbio: sarà mica perché gli insegnanti sono scarsi? Effetto Cov… - anna30048679 : @borghi_claudio @sluchetti Domanda...perchè vaccini, se rapporto rischio-beneficio non è più valido (… -