Covid, il mistero dell'Ong legata al laboratorio di Wuhan (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo fa abbiamo scritto del rapporto di "intermediazione" con la Cina che lega il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niad) – guidato dal dottor Anthony Fauci – alla EcoHealth Alliance, una organizzazione non governativa il cui direttore è lo zoologo britannico, con base a New York, Peter Daszak. Divenuto improvvisamente noto dopo la pubblicazione delle sue mail col più potente dei virologi Usa, nel tentativo di screditare la teoria dell'origine in laboratorio del Covid-19.

