Covid, i genitori no vax gli impediscono di vaccinarsi: 17enne va dall'avvocato e ottiene la prenotazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Uno studente 17enne voleva vaccinarsi, ma i suoi genitori non erano d'accordo. Così un diciassettenne fiorentino ha deciso di recarsi da un avvocato, e ha vinto la sua battaglia.

