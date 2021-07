Covid, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino (Di giovedì 15 luglio 2021) 'Nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dagli oltre 4,77 milioni di over 60 a rischio di malattia grave non coperti dalla doppia dose di vaccino'. Di questi, 2,22 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) 'Nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere rappresentato dagli oltre 4,77di60 adi malattia grave non coperti dalla doppia dose di'. Di questi, 2,22 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino #gimbe - fattoquotidiano : Vaccini anti-Covid, il monitoraggio Gimbe: “Tra gli over 60 non aumentano le prime dosi, persistente esitazione in… - repubblica : ?? Covid, monitoraggio Gimbe: +61% di nuovi casi, ma calano i ricoveri. A picco le prima dosi: -73% - GIMBE : RT @Radio1Rai: ??#Covid Il #GreenPass su modello francese, seppur auspicabile, non è applicabile a breve termine'. Lo ha detto il Presidente… - GIMBE : RT @fattoquotidiano: Vaccini anti-Covid, il monitoraggio Gimbe: “Tra gli over 60 non aumentano le prime dosi, persistente esitazione in que… -