Covid Gb, oggi altri 48.553 contagi e 63 morti (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano ad aumentare i contagi di Covid in Gran Bretagna, dove cresce anche il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48.553 casi e 63 decessi, il numero di morti più alto dallo scorso 9 aprile. Ieri erano stati rispettivamente 42.302 e 49. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano ad aumentare idiin Gran Bretagna, dove cresce anche il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 48.553 casi e 63 decessi, il numero dipiù alto dallo scorso 9 aprile. Ieri erano stati rispettivamente 42.302 e 49. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI COVID, STASERA NUOVA OPEN NIGHT Oggi, giovedì 15 luglio dalle ore 19 alle ore 23, tutti i liguri… - SkyTG24 : Covid, in Sicilia zona rossa a Riesi: prorogata a Mazzarino. DIRETTA - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - LuigiF97101292 : RT @lucabattanta: @SorellaBaderla @dottorbarbieri esatto e Macron anche oggi ne dice una folle sulla quarantena. E vale per tutti i positiv… - SardusAutocton : RT @GianandreaGaian: Green Pass? Eppure ricordo che: - il prof Palù disse in tv che per virus a bassa mortalità come il Covid non si fanno… -