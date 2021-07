Covid Gb, allarme per combinazione con influenza: si temono 60mila morti (Di giovedì 15 luglio 2021) allarme in Gran Bretagna per le possibili conseguenze di una combinazione dei virus stagionali, come l’influenza, il virus respiratorio sinciziale e il Sars-Cov-2, combinazione esplosiva che rischia, il prossimo inverno, di mettere in ginocchio il National Health Service (Nhs) e provocare dai 15mila ai 60mila decessi. Lo scorso inverno, le restrizioni per il Covid, che verranno del tutto sollevate nei prossimi giorni, hanno bloccato la diffusione dell’influenza che inevitabilmente tornerà il prossimo inverno. A questo, si sommano i ricoveri pregressi accumulati con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021)in Gran Bretagna per le possibili conseguenze di unadei virus stagionali, come l’, il virus respiratorio sinciziale e il Sars-Cov-2,esplosiva che rischia, il prossimo inverno, di mettere in ginocchio il National Health Service (Nhs) e provocare dai 15mila aidecessi. Lo scorso inverno, le restrizioni per il, che verranno del tutto sollevate nei prossimi giorni, hanno bloccato la diffusione dell’che inevitabilmente tornerà il prossimo inverno. A questo, si sommano i ricoveri pregressi accumulati con ...

