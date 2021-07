Covid: Faraone, 'green pass strumento di libertà' (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Il green Covid pass è uno strumento di libertà che serve ad evitare l'obbligo vaccinale, non capisco chi manifesta perplessità contro una modalità che rende liberi. L'alternativa che non possiamo permetterci è tornare a chiuderci, non possiamo far dilagare la variante Delta, bisogna raggiungere l'immunità di gregge in vista dell'autunno e non mollare la presa in estate. Bene modello Macron”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Omnibus. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Ilè unodiche serve ad evitare l'obbligo vaccinale, non capisco chi manifesta perplessità contro una modalità che rende liberi. L'alternativa che non possiamo permetterci è tornare a chiuderci, non possiamo far dilagare la variante Delta, bisogna raggiungere l'immunità di gregge in vista dell'autunno e non mollare la presa in estate. Bene modello Macron”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davidea Omnibus.

