Covid, Ema: troppo presto per dire se servirà la terza dose del vaccino (Di giovedì 15 luglio 2021) Al momento 'è troppo presto per dire se e quando sarà necessaria una dose di richiamo' contro il Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini dell'Ema. 'Non ci sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) Al momento 'èperse e quando sarà necessaria unadi richiamo' contro il. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini dell'Ema. 'Non ci sono ...

