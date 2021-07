Covid, Ema: “Allo studio anche nuove e promettenti terapie” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Mentre stiamo vedendo molti progressi sui vaccini anti-Covid, abbiamo anche bisogno di trattamenti efficaci per salvare le vite di chi si ammala dopo essere contagiato e per portare la pandemia sotto controllo. Quello che è positivo è che c’è un’attiva pipeline di nuove e promettenti terapie per l’uso o nelle prime fasi di Covid in pazienti che sono fuori dagli ospedali o per pazienti già ricoverati con forme più grave”, e ” ci aspettiamo” che l’Ema possa esaminare questi prodotti “nell’anno”. “Stiamo avendo un dialogo attivo con i produttori di candidati” farmaci ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Mentre stiamo vedendo molti progressi sui vaccini anti-, abbiamobisogno di trattamenti efficaci per salvare le vite di chi si ammala dopo essere contagiato e per portare la pandemia sotto controllo. Quello che è positivo è che c’è un’attiva pipeline diper l’uso o nelle prime fasi diin pazienti che sono fuori dagli ospedali o per pazienti già ricoverati con forme più grave”, e ” ci aspettiamo” che l’Ema possa esaminare questi prodotti “nell’anno”. “Stiamo avendo un dialogo attivo con i produttori di candidati” farmaci ...

