Covid, da Dubai a Malta centinaia di italiani in vacanza bloccati all’estero. Farnesina: “Viaggi rischiosi, considerare possibilità quarantena” (Di giovedì 15 luglio 2021) Vacanze studio, soggiorni all’estero e rientri in Italia messi a repentaglio dal coronavirus. Trecento ragazzi bloccati a Dubai per il riscontro di 11 positivi che, nel giro di poche ore, si sono trasformati in un maxi focolaio di 200 persone. Quindici adolescenti, invece, si sono visti rovinare il Viaggio di maturità sull’isola greca di Ios perché in cinque hanno contratto il Covid. Solo il 10 luglio altri 150 italiani sono stati sottoposti a una quarantena forzata a Malta a causa di un altro focolaio. Un susseguirsi di episodi che hanno portato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Vacanze studio, soggiornie rientri in Italia messi a repentaglio dal coronavirus. Trecento ragazziper il riscontro di 11 positivi che, nel giro di poche ore, si sono trasformati in un maxi focolaio di 200 persone. Quindici adolescenti, invece, si sono visti rovinare ilo di maturità sull’isola greca di Ios perché in cinque hanno contratto il. Solo il 10 luglio altri 150sono stati sottoposti a unaforzata aa causa di un altro focolaio. Un susseguirsi di episodi che hanno portato la ...

Advertising

SkyTG24 : Focolaio Covid, oltre 300 studenti italiani bloccati a Dubai - Corriere : Studenti italiani bloccati a Dubai: 200 sono positivi. Altri 15 costretti a restare in Grecia - lifestyleblogit : Covid, 270 studenti italiani bloccati a Dubai: 200 i positivi - - Profilo3Marco : RT @Corriere: Studenti italiani bloccati a Dubai: 200 sono positivi. Altri 15 costretti a restare in ... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Studenti italiani bloccati a Dubai: 200 sono positivi. Altri 15 costretti a restare in Grecia -