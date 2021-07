Covid – Cure Domiciliari interviene per gli italiani contagiati all’estero (Di giovedì 15 luglio 2021) – Un gruppo di 15 giovani di Pescara è bloccato in hotel a Corfù (Grecia), dopo che sei di loro sono risultati positivi al Covid. I giovanissimi, dopo aver effettuato il test, sono stati visitati in ospedale e mandati in Covid Hotel con l’indicazione di assumere paracetamolo al bisogno. Lo ha reso noto il Comitato Cura Domiciliare Covid-19, contattato dai genitori di tre dei giovani positivi a Corfù. “Grazie ai farmacisti del gruppo e ai medici, i farmaci utili saranno a breve consegnati in hotel”, ha spiegato Erich Grimaldi (nella foto), presidente del Comitato, “ovvero integratori, antinfiammatori”, ma soprattutto grazie al “professore ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) – Un gruppo di 15 giovani di Pescara è bloccato in hotel a Corfù (Grecia), dopo che sei di loro sono risultati positivi al. I giovanissimi, dopo aver effettuato il test, sono stati visitati in ospedale e mandati inHotel con l’indicazione di assumere paracetamolo al bisogno. Lo ha reso noto il Comitato Cura Domiciliare-19, contattato dai genitori di tre dei giovani positivi a Corfù. “Grazie ai farmacisti del gruppo e ai medici, i farmaci utili saranno a breve consegnati in hotel”, ha spiegato Erich Grimaldi (nella foto), presidente del Comitato, “ovvero integratori, antinfiammatori”, ma soprattutto grazie al “professore ...

