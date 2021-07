Covid, Ciccozzi: “Rischio nuova variante che sfugga a vaccini” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sappiamo che il virus muta in continuazione, quindi più gli diamo la possibilità di infettare più potrebbe mutare diventando inattaccabile dai vaccini che abbiamo adesso”. A lanciare l’allarme è Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-medico di Roma ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Fa parte del percorso evolutivo del virus”, spiega aggiungendo: per questo “dobbiamo farlo circolare il meno possibile, i vaccini – ricorda – ci aiutano proprio in questo”. “I vaccini ci proteggono ancora al 98% sulla malattia grave. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Sappiamo che il virus muta in continuazione, quindi più gli diamo la possibilità di infettare più potrebbe mutare diventando inattaccabile daiche abbiamo adesso”. A lanciare l’allarme è Massimo, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-medico di Roma ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Fa parte del percorso evolutivo del virus”, spiega aggiungendo: per questo “dobbiamo farlo circolare il meno possibile, i– ricorda – ci aiutano proprio in questo”. “Ici proteggono ancora al 98% sulla malattia grave. ...

