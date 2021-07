Covid | Ciccozzi | “Rischio nuova variante che sfugga a vaccini”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Sappiamo che il virus muta in continuazione, quindi più gli diamo la possibilità di infettare più potrebbe mutare diventando inattaccabile daiche abbiamo adesso”. A lanciare l’allarme è Massimo, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-medico di Roma ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Fa parte del percorso evolutivo del virus”, spiega aggiungendo: per questo “dobbiamo farlo circolare il meno possibile, i– ricorda – ci aiutano proprio in questo”. “Ici proteggono ancora al 98% sulla malattia grave. ...

...non abbiamo studi sui titoli anticorpali - ricorda- dopo la seconda dose di vaccino. Finché non avremo questi dati, non potremo sapere se, come e quando fare la terza dose" anti -...persone vaccinate" contro- 19, perché "finora dati discordanti. La memoria immunitaria ha milioni di anni di evoluzione ed è importante, ma nessuno sa quantificarla" dice Massimo, ...L’epidemiologo Ciccozzi a Fanpage.it: “Assisteremo a un aumento dei casi, ce lo aspettiamo tutti, perché i festeggiamenti li abbiamo visti ...Secondo il monitoraggio, nel terzo trimestre dell’anno rischiamo di poter contare solo su 45,5 milioni di dosi di vaccino anti covid a Mrna, la metà di quelle previste. Vaccino Covid ai ...