Covid | assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria Parere Funzione Pubblica PDF

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere dell'8 giugno scorso, in merito alla disciplina applicabile per l'assenza da lavoro per la vaccinazione Covid-19, spiega che le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria e, quindi, sottoposte alla decurtazione stipendiale.

