Covid | 50 i nuovi positivi in Abruzzo e un decesso si registra in provincia di Teramo

(Di giovedì 15 luglio 2021) L'Aquila - Sono 50 (di età compresa tra 8 e 89 anni) icasialti oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75285. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti1 nuovo caso e sale a 2513 (si tratta di una 85enne delladi). Nel numero dei casisono compresi anche 71844 dimessi/guariti (+54 rispetto a ieri). Gli attualmente ...

Corre il contagio da variante indiana delnella Toscana meridionale: nel nuovo bollettino Asl sulle mutazioni registrato tra il 13 e il 15 luglio si legge che icasi di Delta sono 48, ma sono 'solo' 5 a Siena (tanti i positivi ...In tutte le regioni, ad eccezione di Basilicata e Valle D'Aosta, si rileva un incremento percentuale deicontagi: sono cresciuti di più in Molise, dove l'impennata è del 271,4%, e in Sardegna (...Terminato il ciclo vaccinale la domanda rimane una: avrò sviluppato anticorpi a sufficienza? Un appello per «sollecitare le autorità competenti a livello nazionale e ...Cala, in Sardegna, sia il numero dei nuovi casi (112) da Covid-19 sia la % (1,99) rispetto ai test eseguiti (5.620). Salgono a 57.913 i casi di positività dall ...