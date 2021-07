(Di giovedì 15 luglio 2021)270, di cui 200 sono risultatial. A quanto si apprende, i ragazzi si trovano nell’emirato nell’ambito di una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con Accademia Britannica. Il caso viene seguito dal consolato italiano a, in raccordo con l’ambasciata negli Emirati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ultimenews24 : Bloccati a Dubai 270 studenti italiani, di cui 200 sono risultati positivi al Covid. A quanto si apprende, i ragazz… - fisco24_info : Covid, 270 studenti italiani bloccati a Dubai: 200 i positivi: A quanto si apprende, i ragazzi si trovano nell'emir… - italiaserait : Covid, 270 studenti italiani bloccati a Dubai: 200 i positivi - Flizzar : RT @franziskanava: Grazie ai #vaccini, in pochi mesi e solo negli USA, i ricercatori di Yale stimano che: 1) sono state evitate oltre 270.0… - margotebasta : RT @franziskanava: Grazie ai #vaccini, in pochi mesi e solo negli USA, i ricercatori di Yale stimano che: 1) sono state evitate oltre 270.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 270

Adnkronos

A quanto si apprende, i ragazzi si trovano nell'emirato nell'ambito di una vacanza studio Bloccati a Dubaistudenti italiani, di cui 200 sono risultati positivi al. A quanto si apprende, i ragazzi si trovano nell'emirato nell'ambito di una vacanza studio organizzata dall'Inps in collaborazione ......dalla guarigione purché non ne siano trascorsi più didall'immunizzazione; essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal...Il congiunto può accedere solo se non presenta sintomatologia da possibile infezione e se presenta una tra le seguenti condizioni: aver completato il ciclo vaccinale da almeno 15 giorni e da non più ...Terminato il ciclo vaccinale la domanda rimane una: avrò sviluppato anticorpi a sufficienza? Un appello per «sollecitare le autorità competenti a livello nazionale e ...