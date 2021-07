Così lo scaricabarile ha portato Draghi a concedere il corteo della Nazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Alla fine la concessione è avvenuta con una frase che, nel racconto sgangherato di quei minuti frenetici, qualcuno giura di aver sentito pronunciare ai collaboratori del premier: “Ma con quella coppa lì in mano, come potremmo dirgli di no?”. Ma la verità è che, se Mario Draghi ha dato la sua benedizione all’intesa che il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, aveva di fatto ormai trovato coi dirigenti della Figc e attraverso loro col Viminale, è perché quando la faccenda è arrivata all’attenzione del premier era ormai impossibile pensare di respingere la richiesta dei giocatori azzurri. Perché ormai il pullman ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Alla fine la concessione è avvenuta con una frase che, nel racconto sgangherato di quei minuti frenetici, qualcuno giura di aver sentito pronunciare ai collaboratori del premier: “Ma con quella coppa lì in mano, come potremmo dirgli di no?”. Ma la verità è che, se Marioha dato la sua benedizione all’intesa che il capitano, Giorgio Chiellini, aveva di fatto ormai trovato coi dirigentiFigc e attraverso loro col Viminale, è perché quando la faccenda è arrivata all’attenzione del premier era ormai impossibile pensare di respingere la richiesta dei giocatori azzurri. Perché ormai il pullman ...

