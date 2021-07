Così il Giappone “riconosce” l’indipendenza di Taiwan (Di giovedì 15 luglio 2021) Il ministero della Difesa Giapponese (MOD) ha rimosso per la prima volta Taiwan da una mappa della Cina pubblicata nel libro bianco delle Forze armate uscito il 13 luglio. La questione non è da poco, se si considera che Pechino considera l’Isola come una provincia ribelle da riannettere anche con la forza e ha più volte considerato violazione della propria sovranità certi approcci agli affari di Taipei. Tanto più se si inserisce quell’iconografia simbolica (in foto) con cui Tokyo riconosce l’indipendenza Taiwanese nel trend della ultime settimane. Il governo Giapponese ha infatti inviato ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) Il ministero della Difesase (MOD) ha rimosso per la prima voltada una mappa della Cina pubblicata nel libro bianco delle Forze armate uscito il 13 luglio. La questione non è da poco, se si considera che Pechino considera l’Isola come una provincia ribelle da riannettere anche con la forza e ha più volte considerato violazione della propria sovranità certi approcci agli affari di Taipei. Tanto più se si inserisce quell’iconografia simbolica (in foto) con cui Tokyoese nel trend della ultime settimane. Il governose ha infatti inviato ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: appello Bach,i giapponesi accolgano con calore gli atleti: (ANSA) - ROMA, 15 LUG - 'Chiedo… - lonesme_len : RT @lonesme_len: I giapponesi non hanno intenzione di tornare negli Stati Uniti da quando ero un bambino di 5 anni, e spero che moriranno i… - BrodoNerd : @FuriaDivina87 Ma un gioco decente di Gundam in Europa che si possa giocare single player? Perché ci volete così male in Giappone? ?? - MonicaLottoV : @GiovanniToti @Corriere Paesi come Giappone e Australia che hanno vaccinato poco e si sono affidati solo ai tamponi… - Ely_art_ : RT @datokyoatokyo: 'Il mare era così trasparente che la mia ombra si disegnava sul fondo sabbioso; avevo l’impressione di essere diventato… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Giappone Tokyo 2020, la copertura Rai due e altri canali Rai ... solo sul Digitale Terrestre e Tivusat: saranno due settimane intense, e così dense di avvenimenti ... con "Go Tokyo", l'agenda della giornata olimpica, che Arianna Secondini, quando in Giappone saranno ...

Tokyo: appello Bach,i giapponesi accolgano con calore gli atleti "Chiedo umilmente al popolo del Giappone di dare un caldo benvenuto agli atleti, di incoraggiarli, anche se da remoto, così che tutti possano gustarsi il calore dello spirito olimpico della gente di Tokyo e del Giappone". È l'...

Covid: nel mondo oltre 180 mln di contagi e 3,9 mln di morti ciociariaoggi.it ... solo sul Digitale Terrestre e Tivusat: saranno due settimane intense, edense di avvenimenti ... con "Go Tokyo", l'agenda della giornata olimpica, che Arianna Secondini, quando insaranno ..."Chiedo umilmente al popolo deldi dare un caldo benvenuto agli atleti, di incoraggiarli, anche se da remoto,che tutti possano gustarsi il calore dello spirito olimpico della gente di Tokyo e del". È l'...