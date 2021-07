Cosenza: “Pronti alla riammissione in Serie B dopo l’esclusione del Chievo” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Cosenza chiede la riammissione in Serie B dopo l’esclusione del Chievo sancita dal Consiglio Federale della Figc su richiesta della Covisoc. Il club calabrese, retrocesso in Serie C al termine della stagione da poco conclusa, vuole ottenere di essere la squadra riammessa se si dovesse confermare l’esclusione dei clivensi e annuncia di essere pronto a compiere l’iter procedurale: “La società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale di oggi, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilchiede laindelsancita dal Consiglio Federale della Figc su richiesta della Covisoc. Il club calabrese, retrocesso inC al termine della stagione da poco conclusa, vuole ottenere di essere la squadra riammessa se si dovesse confermaredei clivensi e annuncia di essere pronto a compiere l’iter procedurale: “La societàCalcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale di oggi, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione ...

