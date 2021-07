Cosenza, il comunicato del club per la riammissione in Serie B (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Consiglio Federale ha escluso dalla prossima Serie B il Chievo, che ha ancora qualche spiraglio per riuscire a conseguire l’iscrizione al campionato cadetto. Intanto, il Cosenza, che sarebbe riammesso al posto dei clivensi, ha diramato il seguente comunicato: “La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000. Lo scenario che si apre oggi per il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Consiglio Federale ha escluso dalla prossimaB il Chievo, che ha ancora qualche spiraglio per riuscire a conseguire l’iscrizione al campionato cadetto. Intanto, il, che sarebbe riammesso al posto dei clivensi, ha diramato il seguente: “La SocietàCalcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per laal Campionato diB 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000. Lo scenario che si apre oggi per il ...

Advertising

DiMarzio : #SerieB, il comunicato del #Cosenza - 8e30it : Cosenza pronto a depositare documentazione per riammissione in B, il comunicato della società - 8e30it : Cosenza pronto a depositare documentazione per riammissione in B., il comunicato della società - tabellamercatob : Società #SerieB #Chievo: il #Covisoc respinge l'iscrizione al campionato C’è tempo fino a martedì 13 per sistemare… -