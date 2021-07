Cosa resterà di questo green pass dopo il 271esimo giorno (Di giovedì 15 luglio 2021) contact-form È la metà di aprile del 2022, e Guaia Sorcioni, un personaggio di fantasia del quale ci serviremo per questa istruttiva parabola, si accinge a partire per Londra, o per Malibu, o per Filicudi, ove trascorrerà la Pasqua. Guaia Sorcioni è, nella nostra fantasiosa ricostruzione, un’italiana tra i quaranta e i cinquanta che si è vaccinata contro il Covid, quel virus di cui forse vi ricorderete, all’inizio dell’estate precedente, diciamo che ha ricevuto la prima dose a metà giugno e la seconda a metà luglio. Quindi Guaia Sorcioni, quando a luglio del 2021 Giorgia Meloni si agitava contro il green pass, faceva spallucce: io mi sono vaccinata, a me mi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 luglio 2021) contact-form È la metà di aprile del 2022, e Guaia Sorcioni, un personaggio di fantasia del quale ci serviremo per questa istruttiva parabola, si accinge a partire per Londra, o per Malibu, o per Filicudi, ove trascorrerà la Pasqua. Guaia Sorcioni è, nella nostra fantasiosa ricostruzione, un’italiana tra i quaranta e i cinquanta che si è vaccinata contro il Covid, quel virus di cui forse vi ricorderete, all’inizio dell’estate precedente, diciamo che ha ricevuto la prima dose a metà giugno e la seconda a metà luglio. Quindi Guaia Sorcioni, quando a luglio del 2021 Giorgia Meloni si agitava contro il, faceva spallucce: io mi sono vaccinata, a me mi ...

