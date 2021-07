Cosa c’è nel nuovo piano europeo per combattere il riscaldamento globale (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione Europea ha presentato l’atteso pacchetto di riforme contro il cambiamento climatico Fit for 55, cioè “Pronti per il 55”. Una volta approvato, avrà l’obiettivo di guidare l’Unione europea verso il taglio del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Pur senza essere innovativo, Fit for 55 rappresenta un’evoluzione dell’attuale politica climatica europea, che dovrebbe assicurare la riduzione della maggior parte delle nostre emissioni di Co2. Senza queste misure, con l’attuale legislazione sul clima, l’Unione potrebbe ridurre le sue emissioni solo del 60% entro il 2050. Cosa sta facendo l’Unione europea? Nel ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione Europea ha presentato l’atteso pacchetto di riforme contro il cambiamento climatico Fit for 55, cioè “Pronti per il 55”. Una volta approvato, avrà l’obiettivo di guidare l’Unione europea verso il taglio del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Pur senza essere innovativo, Fit for 55 rappresenta un’evoluzione dell’attuale politica climatica europea, che dovrebbe assicurare la riduzione della maggior parte delle nostre emissioni di Co2. Senza queste misure, con l’attuale legislazione sul clima, l’Unione potrebbe ridurre le sue emissioni solo del 60% entro il 2050.sta facendo l’Unione europea? Nel ...

