(Di giovedì 15 luglio 2021) Da poco più di un mese l’Italia è tutta ‘tinta’ di bianco: nessun coprifuoco, attività aperte e da qualche giorno niente obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Uno scenario che sa di normalità, dopo mesi di chiusure, lockdown e un Paese suddiviso in ‘zone colorate’ a seconda del rischio, in una realtà sempre più in bianco e nero. Ma la variante Delta, quella di più facile trasmissibilità, sta avanzando e il numero dei contagi (anche) in Italia sta aumentando, minacciando quella ‘serenità’ che sembrava essere ritornata. E’ per questo che moltediree di ritornare in fascia ...

fanpage : La variante Delta preoccupa l'Italia. E si torna a parlare di zona gialla. Cosa cambia e quali sono le Regioni che… - borghi_claudio : @Gio72ga Dovrei? Ho mai escluso che ad ottobre riprendano i contagi? Semplicemente non c'è alcuna relazione con i l… - elvisbretzel : @fdragoni Ma secondo te, questo, con cosa campa altrimenti? Vedrai Che appena cambia il vento cambierà subito punto… - navida79 : @gianlupera @AzzurraBarbuto maaa ssscccuussssaaa fenomeno, ma se tu sei vaccinato ed io no, a te cosa cambia? - CorriereCitta : Cosa cambia da zona bianca a zona gialla e quali Regioni rischiano di cambiare colore -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia

il Giornale

Quasi il 75 per cento: si avvicina la zona gialla ? E' il tasso di aumento dei nuovi contagi registrati in Italia tra questa settimana e quella precedente. Un dato rilevante che ha già portato la ...E disarebbe successo. In un Europeo così difficile e complicato, per tanti motivi, inclusi ... Secondo me sostanzialmente nonmolto, quasi tutti gli allenatore preparano ormai ogni partita ...Il leader di Italia Viva replica così a proposito delle inchieste che lo riguardano: "Non vogliono parlare delle vere questioni, cioè del fatto che c'è un gruppo di persone che ha il coraggio di fare ...Quasi il 75 per cento: si avvicina la zona gialla? E' il tasso di aumento dei nuovi contagi registrati in Italia tra questa settimana e quella precedente. Un dato rilevante che ha ...