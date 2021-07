Corruzione e traffico influenze | indagati magistrato | avvocato e imprenditori

(Di giovedì 15 luglio 2021) di Pina Ferro Avrebbe informato deglisu procedimenti a loro carico in cambio di un tornaconto. L’inchiesta , firmata dalla Procura di Napoli, scuote il palazzaccio salernitano. Roberto Penna,in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, è stato tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti giudiziari edi, continuati e in concorso. Tra gli, oltre al...

Scandalo a Palazzo di Giustizia:d'influenze, Roberto Penna perquisito e indagato. Coinvolti - come titola il 'Quotidiano del sud' - l'avvocatessa Gallevi, l'imprenditore Rainone e l'ex generale Lisi. Incarichi ......di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell'ambito di un' indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti giudiziari edi ...Bufera a Salerno: indagati per corruzione e traffico di influenze un magistrato e un generale della Guardia di Finanza in pensione ...StampaScandalo a Palazzo di Giustizia: corruzione e traffico d’influenze, Roberto Penna perquisito e indagato. Coinvolti – come titola il “Quotidiano del sud” – l’avvocatessa Gallevi, l’imprenditore R ...