Corruzione e traffico influenze a Salerno, indagato Pm Penna, avvocato, politici e imprenditori (Di giovedì 15 luglio 2021) di Pina Ferro Avrebbe informato degli imprenditori su procedimenti a loro carico in cambio di un tornaconto. L’inchiesta , firmata dalla Procura di Napoli, scuote il palazzaccio salernitano. Roberto Penna, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, è stato tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati di Corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre al magistrato che si occupa di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 luglio 2021) di Pina Ferro Avrebbe informato deglisu procedimenti a loro carico in cambio di un tornaconto. L’inchiesta , firmata dalla Procura di Napoli, scuote il palazzaccio salernitano. Roberto, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di, è stato tra i destinatari di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura di Napoli nell’ambito di un’ indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti giudiziari edi, continuati e in concorso. Tra gli indagati, oltre al magistrato che si occupa di ...

