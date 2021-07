Coronavirus Sicilia, bollettino 15 luglio: 353 nuovi casi, boom di contagi a Catania (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a risalire l'indice Rt sui casi da Coronavirus riscontrati in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con il bollettino completo aggiornato a giovedì 15 luglio 2021 Leggi su mediagol (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a risalire l'indice Rt suidariscontrati in. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 nell'Isola, con ilcompleto aggiornato a giovedì 152021

Advertising

Regione_Sicilia : #Greenpass, @Musumeci_Staff: «Il modello francese non mi convince» - - sole24ore : ?? #Covid: quattro #Regioni verso la #zonagialla. Le reazioni dei #governatori: - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 333 nuovi casi (8.1 % dei tamponi) in Sicilia di cui 11 a Messina) è stato pubblic… - PalermoToday : Vaccini, il report della fondazione Gimbe: 'In Sicilia ciclo completo al 38,9%' - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 15 luglio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 353, nessun decesso -