Coronavirus, oltre 300 nuovi casi e 52 ricoveri: il report Veneto

Alle 8 di giovedì 15 luglio sono 318 i nuovi casi di contagio da Covid - 19 in Veneto (45 nel Vicentino). Le persone attualmente in isolamento sono 5.745. Per quanto riguarda invece la situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Covid Italia, bollettino 15 luglio: 2.455 contagi e 9 vittime "Questo credo sia il primo esempio di monitoraggio continuo, da oltre un anno, in coordinamento tra tutti i livelli nel nostro Paese - ha sottolineato - Spero che questo esempio possa diventare uno ...

Coronavirus, il bollettino del 15 luglio vede 9 vittime e 2.455 contagi: la variante Delta continua a prendere piede Con il bollettino di oggi, 15 luglio, si scopre che i contagi sono in risalita (ieri oltre 2mila, oggi 2455). Il che fa supporre che la variante Delta continua a diffondersi. I morti sono stati però soltanto 9 , rispetto ai 23 di ieri. Crescono leggermente le terapie intensive (+2) ...

Coronavirus nel mondo: oltre 4 milioni di vittime la Repubblica Sant’Elia, il primario Giovanni Mazzola premiato dalla Polizia Ha ricevuto una targa a nome di tutta la cittadinanza per l'impegno profuso nel reparto di Malattie Infettive durante la pandemia.

Ospedale Sant’Elia, il primario Giovanni Mazzola premiato dalla Polizia Ha ricevuto una targa a nome di tutta la cittadinanza per l'impegno profuso nel reparto di Malattie Infettive durante la pandemia.

