Coronavirus, nuovi casi di variante Delta in provincia. Attenzione su Aprilia per un focolaio tra giovani (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri, 14 luglio, sono stati 17 i nuovi casi di covid nella provincia di Latina riportati nel bollettino della Asl , in gran parte ragazzi giovani e non ancora vaccinati. Sei dei ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 15 luglio 2021) Nella giornata di ieri, 14 luglio, sono stati 17 idi covid nelladi Latina riportati nel bollettino della Asl , in gran parte ragazzie non ancora vaccinati. Sei dei ...

