Coronavirus, Macron spacca il governo Draghi su Green pass (Di giovedì 15 luglio 2021) Il virus torna a dividere il governo Draghi. Oggetto dello scontro, il cosiddetto “modello Macron” tanto sponsorizzato dal pentastellato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e altrettanto bocciato, invece, dall’azzurra, Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali. In pratica, si vorrebbe obbligatorio quasi ovunque il Green pass (Certificato Digitale Covid) al fine di arginare la diffusione del virus. E già i ristoratori sono sul piede di guerra. Andiamo con ordine. Fare subito come ha fatto la Francia, "è sicuramente una scelta giusta - dice Sileri -. Dovremmo farlo anche in Italia”. In ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) Il virus torna a dividere il. Oggetto dello scontro, il cosiddetto “modello” tanto sponsorizzato dal pentastellato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e altrettanto bocciato, invece, dall’azzurra, Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali. In pratica, si vorrebbe obbligatorio quasi ovunque il(Certificato Digitale Covid) al fine di arginare la diffusione del virus. E già i ristoratori sono sul piede di guerra. Andiamo con ordine. Fare subito come ha fatto la Francia, "è sicuramente una scelta giusta - dice Sileri -. Dovremmo farlo anche in Italia”. In ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, due italiani su favorevoli al modello Macron: sì anche dagli elettori di Meloni e Salvini - Agenzia_Ansa : 'Al momento in cui vi parlo', c'è una 'forte ripresa' dell'epidemia legata al coronavirus': lo ha detto il presiden… - Moonlig94421095 : RT @alessan95270430: ?? Non smettiamo di cercare - We are looking for #DenisePipitone #MissingPerson #COVID19 #macron #Delta #Hochwasser #je… - Fa__Bonato : Ma quanti sono questi benedetti terrapiattisti? Piu di quelli che hanno votato Salvini e Meloni all'ultimo giro?… - vivinbaro : RT @LaStampa: Coronavirus, due italiani su favorevoli al modello Macron: sì anche dagli elettori di Meloni e Salvini -