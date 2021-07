Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Forti probabilità che arrivino nuove varianti più pericolose» (Di giovedì 15 luglio 2021) La pandemia non è finita. Il comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), riunitosi oggi a Ginevra, ha avvertito che nuove varianti del Coronavirus potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile la gestione dell’epidemia. Durante la conferenza stampa, il direttore generale dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, ha ribadito con forza che la pandemia «non è affatto finita» e che esistono «Forti probabilità che emergano nuove e forse più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) La pandemia non è finita. Il comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), riunitosi oggi a Ginevra, ha avvertito chedelpotrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile la gestione dell’epidemia. Durante la conferenza stampa, il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, ha ribadito con forza che la pandemia «non è affatto finita» e che esistono «che emerganoe forse piùche potrebbero essere ancora più difficili ...

