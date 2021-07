Coronavirus | in Italia più casi con meno tamponi | i nuovi positivi sono 2 455 Nove i morti

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 2.455 nuovi contagi e 9 morti da ieri in Italia - Corriere : Il bollettino: 2.455 nuovi casi di contagio e 9 vittime. Il tasso di positività sale ancora: 1,3% - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 luglio: 2.455 nuovi casi, i morti sono 9 - clastella2017 : RT @gustinicchi: LA CAMPAGNA DEGLI ADORATORI DELLA MINKIA RALLENTA Vaccini: l'Italia si è quasi fermata. Su otto prenotazioni, 7 sono rich… - CovidInfoItalia : ???? Statistiche Italia: Casi Confermati: 4,278,319 (+2,455) Ricoverati: 1,242 Terapia Intensiva: 153 (+11) Decessi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

(Aggiornamento di MB) BOLLETTINO15 LUGLIO/ Ministro Salute: 9 morti, 2.455 nuovi casi BOLLETTINOLOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI E' giunto il momento di visionare ...In, ha proseguito, 'la campagna di vaccinazione procede ad un ritmo di oltre 500mila dosi al giorno per un totale di 58 milioni di dosi. Il 38% di italiani ha completato il ciclo vaccinale, ...Stiamo fortemente sostenendo la Eu Strategy on Covid-19 Therapeutics, accelerando le revisioni attualmente ... Secondo la nuova mappa Ecdc dell'Europa, l'Italia resta tutta in verde, il colore che ...Il microbiologo Andrea Crisanti choc su variante Delta: "Causa forme gravi Covid in anziani vaccinati". Ma i dati dell'Iss lo smentiscono. Chi ha ragione?