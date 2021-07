Coronavirus, crescono i contagi in Emilia Romagna e l'età media scende sotto i 30 anni. Nel Cesenate 5 positivi (Di giovedì 15 luglio 2021) E' contenuta la crescita dei nuovi contagi da covid - 19 in provincia di Forlì - Cesena nel nuovo aggiornamento sull'evoluzione dell'epidemia da covid - 19 in Emilia Romagna. In provincia si contano ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 15 luglio 2021) E' contenuta la crescita dei nuovida covid - 19 in provincia di Forlì - Cesena nel nuovo aggiornamento sull'evoluzione dell'epidemia da covid - 19 in. In provincia si contano ...

