Coronavirus, casi in aumento: 353 nuovi positivi (178 a Roma), il bollettino di oggi (Di giovedì 15 luglio 2021) ‘oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 353 nuovi casi positivi, 1 decesso, i ricoverati sono 105, le terapie intensive sono 25 e i guariti sono 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 178?-afferma l’assessore D’Amato. ‘Variante Delta: il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della circolazione della variante, che si delinea come la variante prevalente in circolazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) ‘su quasi 9mila tamponi nel Lazio e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 353, 1 decesso, i ricoverati sono 105, le terapie intensive sono 25 e i guariti sono 190. Il rapporto trae tamponi è al 3,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,3%. Icittà sono a quota 178?-afferma l’assessore D’Amato. ‘Variante Delta: il quadro epidemiologico mostra un ulteriore incremento della circolazione della variante, che si delinea come la variante prevalente in circolazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus casi Campania, il bollettino Covid: 234 positivi, tasso al 2,7% Aumentano i ricoveri, stabili le terapie intensive L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 234 a ...

Covid oggi Campania, 234 contagi: bollettino 15 luglio I dati della regione Sono 234 contagi da coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 15 luglio 2021. I nuovi casi sono stati rilevati su 8.590 tamponi molecolari. Un decesso nelle ultime 48 ore. In Campania sono 12 i ...

Coronavirus, ultime notizie. Spagna, Paesi Bassi e Cipro in rosso sulle mappe Ue Il Sole 24 ORE Covid, Scendono sotto i 2000 i casi in Calabria (+32 oggi) - TUTTI I NUMERI DEL CONTAGIO Il tasso dei tamponi è in calo passando dall'2,48% di ieri all'1,62% di oggi. Stabili i ricoveri e le terapie intensive. Si contano anche 85 guariti ...

Coronavirus, in Calabria 32 nuovi contagi e nessun decesso Catanzaro - In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 960600 (+1.976). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69475 (+32) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalie ...

