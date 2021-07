Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 15 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa situazione Covid in Campania. La campagna vaccinale va avanti, pur con qualche allentamento dovuto ad un consistente calo delle iscrizioni sulla piattaforma di adesione. In totale le vaccinazioni sono state 5.778.683 (divise in 3.433.773 prime dosi e 2.344.910 seconde dosi), dati aggiornati alle ore 08.00 di questa mattina. Il territorio della ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021) Ildelladi15. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinLa situazione Covid in. La campagna vaccinale va avanti, pur con qualche allentamento dovuto ad un consistente calo delle iscrizioni sulla piattaforma di adesione. In totale le vaccinazioni sono state 5.778.683 (divise in 3.433.773 prime dosi e 2.344.910 seconde dosi), dati aggiornati alle ore 08.00 di questa mattina. Il territorio della ...

