‘Coraggio Italia’, anche Salerno abbraccia il nuovo progetto (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Cerruti, segretario provinciale Salerno, sulla nascita di Coraggio Italia. In data odierna presenti a Roma, nella suggestiva villa Madama di Monte Mario per il battesimo di Coraggio Italia, Luigi Cerruti ed Alfonso Baviera in rappresentanza del direttivo Provinciale salernitano. Il progetto Coraggio Italia vede un quadrumvirato guidato dal Sindaco di Venezia Brugnaro, Presidente, Vice Presidente Vicario Giovanni Toti, e due vicepresidenti, Gaetano Quagliariello e Marin. Dopo 50 giorni dalla fase costituente ieri è stato firmato l’atto ufficiale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Cerruti, segretario provinciale, sulla nascita di Coraggio Italia. In data odierna presenti a Roma, nella suggestiva villa Madama di Monte Mario per il battesimo di Coraggio Italia, Luigi Cerruti ed Alfonso Baviera in rappresentanza del direttivo Provinciale salernitano. IlCoraggio Italia vede un quadrumvirato guidato dal Sindaco di Venezia Brugnaro, Presidente, Vice Presidente Vicario Giovanni Toti, e due vicepresidenti, Gaetano Quagliariello e Marin. Dopo 50 giorni dalla fase costituente ieri è stato firmato l’atto ufficiale ...

Advertising

lucianonobili : Qual è il libro più venduto in Italia, a dispetto di chi confonde la politica col sondaggismo e dei guru dei like?… - borghi_claudio : @signori_massimo @ExtraLabel Il simpatico governatore Toti, ora esponente se non erro del partito 'Coraggio Italia'… - LuigiBrugnaro : Oggi abbiamo presentato ufficialmente @coraggio_italia! Non ho mai avuto una tessera politica. La prima che prende… - GianniRosa62 : @GiovanniToti @coraggio_italia Bisognerebbe vedere da cosa é composta la massa... - cesarebrogi1 : Brugnaro lancia Coraggio Italia: “Al centro ma da arrabbiati, mio padre è comunista' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Coraggio Italia’ La ct Milena Bertolini: «Investire nello sport per formare la futura società civile» Il Sole 24 ORE