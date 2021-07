Copa Maradona, Italia e Argentina si sfidano a Napoli nel nome del grande campione (Di giovedì 15 luglio 2021) La Copa Diego Armando Maradona si farà. La Fifa ha accettato l'idea di un match tra la nazionale albiceste e gli azzurri nata dopo la vittoria quasi contestuale dei rispettivi tornei internazionali in cui erano impegnate: l'Argentina si è infatti aggiudicata la Coppa America battendo in finale il Brasile e il giorno successivo l'Italia ha vinto gli Europei. Le due rappresentative nazionali giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli, la città che ha fatto da punto di incontro tra le due blasonate scuole calcistiche. Un omaggio a Maradona Calcio: ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) LaDiego Armandosi farà. La Fifa ha accettato l'idea di un match tra la nazionale albiceste e gli azzurri nata dopo la vittoria quasi contestuale dei rispettivi tornei internazionali in cui erano impegnate: l'si è infatti aggiudicata la Coppa America battendo in finale il Brasile e il giorno successivo l'ha vinto gli Europei. Le due rappresentative nazionali giocheranno laDiego Armando, la città che ha fatto da punto di incontro tra le due blasonate scuole calcistiche. Un omaggio aCalcio: ...

Advertising

eldestapeweb : Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - Goal_India : Argentina win Copa America, Italy win Euro?? Diego Maradona and Paolo Rossi smiling down from heaven?? - andres_bazzetta : RT @museodiemozioni: Dall'Argentina: FIFA ha accettato, la Copa Maradona a Napoli! La FIFA ha confermato all'AFA e alla Federazione Italia… - _Cfcalex_1 : RT @tiniademaj10: Diego Maradona 1986 World Cup vs Lionel Messi 2021 Copa America - Statistical Comparison - THREAD: -