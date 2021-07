Copa Maradona, Gravina: “Italia-Argentina a Napoli? Serve collaborazione” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il progetto di un match tra Italia e Argentina nel ricordo di Maradona inizia a prendere forma dopo l’ok della Fifa, con le due federazioni interessate ora al lavoro per la sede. “Serve collaborazione per giocare a Napoli”, scrive il presidente della Figc Gabriele Gravina a ‘Il Mattino’. “Il capoluogo campano merita l’Azzurro per la passione e l’entusiasmo con cui vive il calcio quotidianamente – prosegue -. L’Italia è diventata il simbolo di un Paese ferito, ma caratterizzato da una grande voglia di ripresa. La Nazionale è anche dei napoletani e vuole ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Il progetto di un match tranel ricordo diinizia a prendere forma dopo l’ok della Fifa, con le due federazioni interessate ora al lavoro per la sede. “per giocare a”, scrive il presidente della Figc Gabrielea ‘Il Mattino’. “Il capoluogo campano merita l’Azzurro per la passione e l’entusiasmo con cui vive il calcio quotidianamente – prosegue -. L’è diventata il simbolo di un Paese ferito, ma caratterizzato da una grande voglia di ripresa. La Nazionale è anche dei napoletani e vuole ...

